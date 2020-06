Podcast Betitaliaweb Daily Show #270 (01/06/2020): Scommesse Calcio in Danimarca, posticipi in Bundesliga + Bielorussia e campionati minori (Israele, Repubblica Ceca, Serbia, Turkmenistan) e 3 FREE PICK

Inizia una nuova settimana e un nuovo mese di scommesse sportive, quello di giugno dove ritroveremo i grandi campionati di Calcio di Serie A, Premier League e Liga. Oggi però ci dobbiamo occupare ancora di Germania (Bundesliga) e Bielorussia (Vysshaya Liga), ma ci sono anche i campionati minori in Armenia, Isole Far Oer, Israele, Lituania, Repubblica Ceca, Serbia e Turkmenistan.

Betitaliaweb daily show - Puntata #270 (01/06/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 1 giugno 2020. Si completano i turni dei campionati in Germania (Bundesliga: Colonia-Lipsia) e in Bielorussia (Vysshaya Liga: FC Minsk-Slutsk) e c'è anche la 25a giornata di Superliga in Danimarca oltre ad altri campionati minori in Armenia, Isole Far Oer, Israele, Lituania, Repubblica Ceca, Serbia e Turkmenistan. Per oggi abbiamo selezionato 3 FREE PICK e altre 5 Flash Tips studiate dalla nostra redazione e dai nostri tipsters pro.

