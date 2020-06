Podcast Betitaliaweb Daily Show #277 (11/06/2020): Calcio studio di Dartagnan su Liga e Bundesliga + Portogallo, Armenia e Bielorussia. Basket Germania BBL, Baseball KBO + 11 FREE PICK

Ricchissima puntata del podcast questo giovedì visto che anticipiamo un doppio studio sul Calcio di Dartagnan che di solito facciamo al venerdì, quello su Bundesliga e Liga, visto che da oggi torna anche il campionato di calcio spagnolo, in attesa della Coppa Italia su cui ci concentreremo nella puntata di domani, l'ultima della settimana. Oggi vi diamo 8 giocate di Dartagnan su Liga e Bundesliga (4+4) da oggi e per tutto il weekend, oltre a 3 giocate della nostra Redazione sulle partite di Calcio di oggi e gli immancabili consigli di Guru sul Baseball KBO in Corea.

Betitaliaweb daily show - Puntata #277 (11/06/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 11 giugno 2020. Puntata ricchissima visto che torna il Calcio in Spagna e il nostro Dartagnan ha già preparato il doppio studio sulla 28a giornata di Liga e anche sulla 31a giornata di Bundesliga. Oggi si continua a giocare anche in Portogallo e non solo. In tutto vi diamo 11 FREE PICK + 4 TIPS veloci su movimenti di mercato, drop di quota e ultime news dai campi, tutte concentrate sul Calcio oltre ai consigli di Guru sul Baseball KBO in Corea.

