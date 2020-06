Podcast Betitaliaweb Daily Show #279 (15/06/2020): parliamo di Golf (cassa quota @67 con Daniel Berger nel ritorno del PGA Tour), Calcio (Liga, Primeira Liga...), Tennis, Basket + 4 FREE PICK

Domenica fantastica visto che è tornato il Golf PGA Tour col Charles Schwab Challenge 2020 vinto da Daniel Berger che era stato pronosticato in quota @67 nella puntata di mercoledì scorso dal nostro Guru. Oggi però c'è anche tanto Calcio e la Redazione ha studiato 4 FREE PICK + 6 TIPS veloci su movimenti di mercato, drop di quota e ultime news dai campi.

Betitaliaweb daily show - Puntata #279 (15/06/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 15 giugno 2020. Anche oggi tanto Calcio visto che in Spagna sono nuovamente in campo per la 29a giornata di Liga, così come il Portogallo si gioca anche oggi in Primeira Liga. Continuano i campionati pure in Turchia, Danimarca, Svezia, Grecia e Romania per segnalare gli eventi più importanti ma sono in campo in mezza Europa anche con leghe minori (comprese le cadetterie in Germania e Spagna). Oggi spazio anche al Golf visto che è ripresa la stagione del PGA Tour e sono riprese anche le nostre incredibili casse. Guru ci fa felici con la pick su Daniel Berger vincente al Charles Schwab Challenge 2020 con quota enorme @67.00! Parliamo anche di Tennis (UTS Championship in Francia con Berrettini impegnato in questo torneo dal format particolare) e di Basket visto che continua la fase finale di BBL in Germania. La nostra Redazione oggi ha selezionato 4 FREE PICK + 6 TIPS veloci su movimenti di mercato, drop di quota e ultime news dai campi, tutte concentrate sul Calcio.

