Podcast Betitaliaweb Daily Show #284 (22/06/2020): Analisi e scommesse Calcio (Serie A, Premier League, Allsvenskan) con 3 FREE PICK + Basket (Germania BBL e Spagna ACB)

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive e riprende con 3 partite della 27a giornata di Serie A, oltre a Premier League, Liga, Primiera Liga, Allsvenskan e tanti altri campionati di Calcio in campo. Parliamo anche di Basket (BBL Germania e ACB Spagna), di Tennis e vi diamo 3 FREE PICK + 3 segnalazioni dal mercato.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show e anche la nuova rubrica più veloce del Weekend con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le commesse sul Calcio. Seguiteci su TELEGRAM per tutti gli aggiornamenti e gli orari quotidiani di quando siamo On Air e per tutte le giocate che non fanno in tempo a rientrare nel nostro show su YouTube.

Betitaliaweb daily show - Puntata #284 (22/06/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 22 giugno 2020. In campo la Serie A con le prime 3 partite della 27a giornata ma continuano anche la Premier League, la Liga, la Primeira Liga e oggi nelle scommesse occhio anche all'Allsvenskan in Svezia. Come ogni giorno andiamo a vedere pure il programma dei campionati minori in campo oggi e vi diamo 3 FREE PICK + 3 TIPS veloci su movimenti di mercato, drop di quota e ultime news dai campi. Parliamo anche delle ultime news dal mondo del Tennis con le positività di Dimitrov e Coric all'Adria Tour, e di Basket visto che continuano i playoffs di BBL in Germania e di ACB in Spagna.

