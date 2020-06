Podcast Betitaliaweb Daily Show #286 (24/06/2020): Analisi, variazioni di quote e scommesse sul Calcio Serie A, Basket Spagna, Golf PGA Tour + 2 FREE PICK

Mercoledì con tanto Calcio dalla Serie A alla Premier League, passando per Liga, Primeira Liga e tanti altri campionati minori in Europa. Noi ci concentriamo sulla nostra Serie A con 3 partite in programma, ma parliamo anche di Basket in Spagna oltre al mercoledì che rimane il giorno del Golf con i consigli di Guru per la vittoria del Travelers Championship. La nostra redazione ha studiato 2 FREE PICK ufficiali per oggi + 11 TIPS veloci.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le commesse sul Calcio. Seguiteci su TELEGRAM per tutti gli aggiornamenti e per tutte le giocate che non fanno in tempo a rientrare nel nostro show su YouTube.

Betitaliaweb daily show - Puntata #286 (24/06/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 24 giugno 2020. Si giocano 3 partite di Serie A ma parliamo velocemente anche di altri campionati di Calcio come Premier League, Liga e Primeira Liga per citare i più importanti. Parliamo anche di Basket con una giocata in Spagna ACB e come sempre il mercoledì è il giorno del Golf con Guru che analizza il prossimo torneo del PGA Tour, il Travelers Championship 2020 con i suoi consigli per le scommesse dopo aver preso una quota @67 e una @26 nelle ultime due settimane con le scommesse sul Golf. Per oggi la nostra redazione ha studiato 2 FREE PICK (Calcio Serie A e Basket Spagna ACB) + 11 TIPS veloci su movimenti di mercato, drop di quota e ultime news dai campi. E' attivo anche il servizio PREMIUM dove abbiamo dato 8 TOP PICK sul Calcio.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.