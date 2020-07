Podcast Betitaliaweb Daily Show #292 (02/07/2020): Studio Weekend Calcio Serie A, Premier League e Liga + 4 FREE PICK e aggiornamenti Formula 1 (GP Austria 2020) e Golf PGA Tour

Ultima puntata della settimana e come sempre non manca lo studio di Dartagnan sul weekend di Calcio con Premier League, Serie A e Liga. Dartagnan ci consiglia 4 FREE PICK ma vediamo anche gli aggiornamenti dal GP d'Austria 2020 per la Formula 1 e da Detroit col Rocket Mortage per il Golf.

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di venerdì 3 luglio 2020. Come sempre nell'ultima puntata della settimana (che da oggi sposta il suo orario intorno alle 16 rispetto alle puntate dal lunedì al giovedì che rimangono come sempre intorno alle ore 13) ci occupiamo di CALCIO con lo studio di Dartagnan sul WEEKEND e i consigli su Serie A, Premier League e Liga su cui ci da 4 FREE PICK. Vediamo anche gli aggiornamenti sulla Formula 1 dopo le prime libere del GP d'Austria e sul Golf PGA Tour dopo il round 1 del Rocket Mortage da Detroit.

