Podcast Betitaliaweb Daily Show #294 (06/07/2020): Risultati del weekend (Golf, Calcio e Formula 1) studio e scommesse su Tottenham-Everton di Premier League e antepost Baseball Americano MLB + 4 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive. Iniziamo facendo il punto della situazione con i risultati del weekend, non solo col Calcio ma anche con l'inizio della Formula 1 e un altra cassa col Golf PGA Tour. Oggi Dartagnan si concentra sull'analisi di Tottenham-Everton su cui vi diamo anche 4 FREE PICK, oltre alle analisi con i consigli di scommesse antepost sulla stagione di Baseball Americano MLB al via da fine mese.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le commesse sul Calcio.

Betitaliaweb daily show - Puntata #294 (06/07/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 6 luglio 2020. Iniziamo con i risultati del fine settimana, sul Calcio, con l'inizio della stagione di Formula 1 dal GP d'Austria 2020 e anche col Golf dove siamo tornati in cassa al PGA Tour (Rocket Mortage Classic 2020). Per quanto riguarda questo lunedì per il Calcio ci occupiamo di Tottenham-Everton per la 33a giornata di Premier League inglese con uno studio appdofondito di Dartagnan su questa partita. Oggi parliamo anche di Baseball Americano MLB con Guru che ci da le sue idee sulla strana stagione da 60 partite che inizierà a fine mese, e con diversi consigli per le scommesse Antepost. Per oggi la nostra Redazione vi fornisce 4 FREE PICK.

