Podcast Betitaliaweb Daily Show #296 (08/07/2020): Studio, quote e scommesse CALCIO (6 partite di Serie A). Golf PGA Tour (Workday Charity Open 2020). Inizia anche l'European Tour (Austrian Open) + 5 FREE PICK

Ricchissima giornata di Calcio con 6 partite di Serie A che siamo andati ad analizzare con quote, statistiche e consigli di Dartagnan. Il mercoledì è il giorno del Golf e parliamo di PGA Tour, ma anche dell'European Tour che torna nel fine settimana a Vienna. Guru ci da i migliori consigli sul Golf e la nostra redazione aggiunge 5 FREE PICK sul Calcio (tutte sulla Serie A).

Betitaliaweb daily show - Puntata #296 (08/07/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 8 luglio 2020. Tanto Calcio in programma oggi, e con Dartagnan abbiamo analizzato tutte e 6 le partite di Serie A di questa sera. Oggi come extra sport parliamo di Golf come al solito al mercoledì. Vi diamo tanti consigli di scommesse sul PGA Tour (Workday Charity Open 2020) ma torna anche l'European Tour con l'Austrian Open 2020 a Vienna. La nostra redazione vi propone 5 FREE PICK per oggi, ed è sempre attivo anche il servizio PREMIUM per supportare il nostro lavoro quotidiano e per avere a vostra disposizione una redazione e 6 tipster professionisti che vi daranno i migliori consigli su tutti gli sport per migliorare il vostro rendimento sulle scommesse.

