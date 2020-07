Podcast Betitaliaweb Daily Show #305 (21/07/2020): CALCIO Serie A (Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan), Premier League (Aston Villa-Arsenal), Baseball MLB (opening day) e 8 FREE PICK

Oggi parliamo di Calcio con il doppio appuntamento che apre la 35a giornata del campionato di Serie A, ma anche di Premier League con Aston Villa-Arsenal, oltre al Baseball MLB al via giovedì notte. In tutto vi diamo 8 FREE PICK e consigli in questo ricco martedì di scommesse sportive.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le commesse sul Calcio. Seguiteci su TELEGRAM per tutti gli aggiornamenti e per tutte le giocate che non fanno in tempo a rientrare nel nostro show su YouTube.

Betitaliaweb daily show - Puntata #305 (21/07/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 21 luglio 2020. Parliamo di Calcio con le analisi sulle 2 partite di Serie A (Atalanta-Bologna, Sassuolo-Milan) oltre a Aston Villa-Arsenal in Premier League. Oggi come extra sport parliamo di Baseball Americano MLB con l'inizio della stagione 2020 giovedì notte con Washington Nationals-NY Yankees e LA Dodgers-San Francisco Giants. Per oggi vi diamo ben 8 FREE PICK e consigli per le scommesse e vi ricordo che se volete ricevere TUTTO è sempre attivo anche il servizio PREMIUM per supportare il nostro lavoro quotidiano e per avere a vostra disposizione una redazione e 6 tipster professionisti che vi daranno i migliori consigli su tutti gli sport per migliorare il vostro rendimento sulle scommesse.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.