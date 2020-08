Podcast Betitaliaweb Daily Show #309 (31/08/2020): nuova stagione del nostro podcast. Le novità in arrivo e 2 FREE PICK su Calcio (Superettan) e Tennis (1° Turno US Open)

Torna il nostro podcast Betitaliaweb Daily Show con la seconda stagione. Ci sono tante novità di cui discutere e come sempre non mancano analisi, ultime news, quote interessanti e 2 FREE PICK: una sul Calcio (Norrby IF - Orgryte IS) e una tripla sul Tennis (US Open).

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le commesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #309 (31/08/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 31 agosto 2020 con la nuova stagione del nostro Betitaliaweb Daily Show che ogni giorno vi tiene compagnia con le segnalazioni più importanti sulle scommesse sportive e le nostre Free Pick. Oggi ve ne diamo 2, una sul Calcio (corner in Superettan svedese) e una tripla sul Tennis col nostro Darius (1° Turno US Open). Vediamo anche le tante novità che abbiamo studiato, come il nuovo canale Telegram di BETTING MANIAC, il servizio PREMIUM che si arricchisce con le analisi e le pick di Profeta su Ciclismo, e il Presidente che inizierà con una tripla progressione sul calcio col canale dedicato al Masaniello.

