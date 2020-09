Podcast Betitaliaweb Daily Show #310 (01/09/2020): Calcio, Ciclismo (Tour de France), Supercoppa Italiana Pallacanestro + Volley, Basket NBA e 3 FREE PICK

Martedì con poco calcio ma il nostro Striker151 ha comunque studiato una free pick sul Ecuador. Parliamo anche della Supercoppa Italiana di Pallacanestro con 4 partite, ma anche di Volley femminile con 2 sfide. Il nostro Profeta analizza la 4a tappa del Tour de France di ciclismo e Guru analizza la notte di sport USA (NBA, MLB, NHL) dandoci una free pick di Basket su Denver Nuggets-Utah Jazz.

Betitaliaweb daily show - Puntata #310 (01/09/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 1 settembre 2020. Oggi parliamo del poco Calcio in programma e vi diamo una free pick del nostro esperto di calcio sudamericano, Striker151, andando in Ecuador (LDU Quito-Macara). Analizziamo anche la 4a tappa del Tour de France di Ciclismo col nostro Profeta e le 4 partite della Supercoppa italiana di Pallacanestro. Supercoppa italiana anche per il Volley Femminile e il nostro Insider ci da una free pick su Busto Arsizio-Chieri. Infine gli Sport Americani (NBA, NHL, MLB) con Guru che ci da una free pick sui playoffs di Basket NBA (Gara 7 tra Denver Nuggets-Utah Jazz).

