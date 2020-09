Podcast Betitaliaweb Daily Show #311 (02/09/2020): Calcio (Serie A Brasile), finale della stagione di Golf PGA Tour, ritorna l'Hockey KHL e vi diamo 5 FREE PICK

Oggi parliamo di Calcio in Sudamerica e in particolare in Brasile con la Serie A. Come sempre al mercoledì parliamo di Golf e del finale di stagione del PGA Tour da East Lake, oltre al ritorno del nostro amato Hockey KHL. In tutto vi diamo 5 FREE PICK tra Calcio, KHL e Golf.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le commesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #311 (02/09/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 2 settembre 2020. Parliamo dei risultati di ieri di calcio e della notte con gli sport usa. Darius continua a macinare casse col Tennis (US Open). Anche oggi poco Calcio con molta azione in Sudamerica e non manca la free pick del nostro esperto, Striker151, sulla Serie A in Brasile (Bahia-Flamengo). Torna anche l'Hockey KHL che ci ha regalato tante casse lo scorso anno prima dello stop, e il nostro specialista, Insider, ci da subito una giocata su CSKA Mosca-Kazan. Continuano le Supercoppe italiane di Basket e di Pallavolo Femminile e il mercoledì rimane il giorno del Golf visto che la stagione di PGA Tour va in archivio col gran finale di Atlanta e Guru ci da i suoi 3 favoriti per la vittoria.

Oggi doppia puntata visto che è iniziata anche la nuova rubrica: LA PROFEZIA, col Profeta che ci parla dei suoi sport preferiti per le scommesse: il Basket NBA col punto della situazione sui playoffs e le 2 partite in programma questa notte, il Ciclismo (analisi della 5a tappa Tour de France) e il Calciomercato:

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.