Podcast Betitaliaweb Daily Show #314 (07/09/2020): Calcio Nations League (Olanda-Italia), Tennis US Open (follia Djokovic), Basket Supercoppa Italia + 4 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive. Vediamo i risultati del Weekend (Formula 1 Monza, il punto sul Tour de France, Volley supercoppa femminile, Sport USA) e il programma di oggi col Calcio Nations League (Olanda-Italia), Tennis US Open (follia Djokovic), Basket Supercoppa Italia + 4 FREE PICK.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le commesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #314 (07/09/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 5 settembre 2020. Continua la Nations League di Calcio e c'è Olanda-Italia su cui Dartagnan ci da un doppio consiglio. C'è anche una giocata sui Corner in Svezia con la Superettan e parliamo anche di Basket con la Supercoppa italiana e una delle 4 FREE PICK di oggi di Insider è proprio su Reggio Emilia-Cremona. Vediamo anche i risultati più importanti del weekend, come le follie positive in Formula 1 (Gasly vince a Monza) e negative allo US Open di Tennis (squalifica Djokovic). Non manca anche la panoramica della notte sugli sport americani con College Football, NBA, NHL ed MLB.

