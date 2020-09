Podcast Betitaliaweb Daily Show #315 (08/09/2020): Calcio Nations League (Belgio-Islanda,Francia-Croazia), Under 21 (Svezia-Italia) e Messico Liga MX con 3 FREE PICK

Continuiamo a parlare di Calcio con la Nations League, ma si giocano anche le qualificazioni Under 21 al prossimo europeo e ci occupiamo anche del campionato in Messico nella notte con una delle 3 FREE PICK che vi consigliamo oggi.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le commesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #315 (08/09/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 8 settembre 2020. Ultima giornata di Calcio con la Nations League, analizziamo in particolare Belgio-Islanda e Francia-Croazia con una free pick in doppia dal nostro Dartagnan che ci da un consiglio anche sulle qualificazioni a Euro 2021 delle nazionali Under 21 con Svezia-Italia e chiudiamo le nostre 3 FREE PICK quotidiane con una scommesse sui corner in Messico nella notte (Atletico San Luis-Necaxa). Come sempre vediamo i risultati più interessanti di ieri e il programma sportivo del giorno visto che oltre al calcio continua anche la Supercoppa di Basket in Italia, la stagione di Hockey KHL, gli US Open di Tennis e gli immancabili Sport Usa con i playoffs di Basket NBA ed Hockey NHL oltre ad una ricchissima giornata di Baseball MLB.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.