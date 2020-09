Podcast Betitaliaweb Daily Show #317 (10/09/2020): Calcio Ligue 1 (Lens-PSG), Brasile Serie A e Finlandia Veikkausliiga. Basket Supercoppa Italia. Formula 1 dal Mugello, MotoGP Misano + 3 FREE PICK

Torna in campo il campionato di Calcio francese ed esordisce un PSG con tanti problemi di covid. Parliamo anche di Serie A Brasile e Veikkausliiga con un totale di 3 FREE PICK. Parliamo anche di Basket con la supercoppa italiana e un consiglio su Roma-Pesaro, di Motori (Formula 1 GP Toscana e MotoGP a Misano) oltre agli sport usa (questa notte inizia la stagione di Football NFL)

Betitaliaweb daily show - Puntata #317 (09/09/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 10 settembre 2020. Torna in campo la Ligue 1 di Calcio e inizia la nuova stagione del PSG impegnato sul campo del Lens, ma con quasi tutti i big in quarantena da covid. Parliamo anche di Veikkausliiga in Finlandia (HIFK - HJK Helsinki) e di Serie A in Brasile (Bahia-Gremio) con in tutto 3 FREE PICK visto che anche Insider ci da un consiglio sul Basket con la Supercoppa italiana (Roma-Pesaro). Come ogni giovedì parliamo anche di Motori visto che ci aspetta un grande weekend azzurro per gli amanti delle 2 e 4 ruote con la Formula 1 che per la prima volta corre al Mugello col GP di Toscana, ma anche la MotoGP col motomondiale che torna a Misano. Anche oggi vediamo il palinsesto che conta anche diverse partite di Hockey KHL, ovviamente gli US Open di Tennis e gli immancabili Sport USA con i playoffs di Basket NBA ed Hockey NHL, la stagione di Baseball MLB e l'inizio anche del Football Americano NFL con Kansas City Chiefs-Houston Texans ad aprire la week 1 col consueto Thursday Night.

