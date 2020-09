Podcast Betitaliaweb Daily Show #319 (14/09/2020): Calcio Premier League (Sheffield Utd-Wolves e Brighton-Chelsea), Tennis Internazionali d'Italia a Roma, NFL Monday Night + 4 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive ed inizia col Tennis a Roma per gli Internazionali d'Italia con alcuni consigli di Darius e un totale di 4 FREE PICK con anche Calcio (Premier League inglese e Corner Pick in Finlandia) e col Monday Night che chiude una fantastica Week 1 di NFL.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #319 (14/09/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 14 settembre 2020 dopo i risultati più interessanti del fine settimana, ad iniziare dai Motori con Formula 1 GP Toscana e MotoGP al GP Misano. Ripartiamo dal Calcio col doppio monday night di Premier League inglese e approposito di monday night, doppia sfida a completare la Week 1 anche per quanto riguarda il Football Americano NFL, dopo una grande domenica con le scommesse sugli Sport USA. Infine dobbiamo parlare di Tennis con l'inizio degli Internazionali d'Italia a Roma. Il nostro Darius ci da alcuni consigli per le scommesse. In tutto sono 4 le FREE PICK preparate dalla nostra redazione per questo inizio della 3° settimana con la nuova stagione del nostro podcast per gli amanti di tutte le scommesse sportive.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.