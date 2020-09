Podcast Betitaliaweb Daily Show #322 (17/09/2020): Calcio Europa League+Libertadores, Motori (MotoGP+SBK), Hockey KHL, Football NFL (TNF Week 2) + 4 FREE PICK

Al giovedì ci occupiamo di Motori con MotoGP e SBK, ma anche di Football Americano NFL col Thursday Night Week 2. C'è però anche molto Calcio con le qualificazioni Europa League, e l'immancabile Hockey KHL. Vi diamo in tutto 4 FREE PICK.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #322 (17/09/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 17 settembre 2020. Parliamo di Calcio con le qualificazioni alla prossima Europa League, c'è anche Shamrock Rovers-Milan su cui diamo un consiglio, mentre nella notte il nostro Striker151, esperto di calcio sudamericano, ci darà un altro consiglio sulla Libertadores (São Paulo-River Plate). Hockey KHL, 6 partite in programma, Insider ci consiglia una giocata su Sochi-Yaroslavl. Come ogni giovedì parliamo anche di Motori (MotoGP col GP Emilia Romagna ancora a Misano e SBK in Catalogna), ma vediamo anche il Thursday Night che apre la Week 2 di Football NFL, e il nostro Guru ha analizzato Cleveland Browns-Cincinnati Bengals dandoci una giocata sull'handicap. In tutto sono 4 FREE PICK per oggi.

