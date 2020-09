Podcast Betitaliaweb Daily Show #325 (23/09/2020): Calcio (Champions League, EFL Cup, Veikkausliiga), Volley (Coppa Italia Pallavolo Maschile), Golf (PGA ed European Tour) + 8 FREE PICK

Torna il nostro podcast dopo la giornata di pausa di ieri, e torniamo con 8 FREE PICK tra Calcio (Champions League, EFL Cup, Veikkausliiga), Volley (Coppa Italia Pallavolo Maschile) e l'immancabile Golf del mercoledì.

Betitaliaweb daily show - Puntata #325 (21/09/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 23 settembre 2020. Si giocano le qualificazioni di Champions League ma anche la EFL Cup in Inghilterra, il campionato finlandese e nella notte quello negli States di MLS oltre alla Copa Libertadores in Sud America per quanto riguarda il Calcio. Si gioca anche la Coppa Italia di Pallavolo maschile e come ogni mercoledì parliamo di Golf con i consigli European Tour e PGA Tour (Irish Open e Corales Championship). La nostra redazione per oggi ci da in tutto ben 8 FREE PICK, così recuperiamo dalla giornata di ieri quando non è andato in scena il nostro podcast quotidiano.

