Podcast Betitaliaweb Daily Show #326 (24/09/2020): Calcio (Europa League Milan-Bodo e Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia),Hockey KHL, Ciclismo Mondiali 2020, Football NFL, MotoGP Barcellona e Formula 1 Russia + 4 FREE PICK

Ricchissima puntata del giovedì con tanto Calcio ma anche Hockey KHL, i mondiali 2020 di Ciclismo al via da Imola, la Week 3 di Football Americano NFL che inizia col Thursday night Jacksonville-Miami, e come ogni giovedì parliamo di Motori con MotoGP (GP Barcellona) e Formula 1 (GP Russia).

Betitaliaweb daily show - Puntata #326 (24/09/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 24 settembre 2020. Oggi tanto Calcio con diverse sfide di qualifica alla prossima Europa League (tra cui Milan-Bodo), ma c'è anche la Supercoppa Europea con Bayern Monaco-Siviglia. Parliamo anche di Ciclismo con l'inizio dei Mondiali 2020 ad Imola, di Basket in Spagna e dell'immancabile Hockey KHL. Come ogni giovedì parliamo di Motori con le anteprime su Formula 1 (GP Russia a Sochi) e MotoGP (GP Barcellona al Montmelo), ma anche di Football Americano NFL col consueto Thursday Night che apre la Week 3 (Jacksonville Jaguars-Miami Dolphins). In tutto la nostra redazione ha studiato 4 FREE PICK per oggi.

🚨EDIT: Appena finito di registrare è uscita la notizia di Ibra positivo al Covid. Lo sostituirà il giovane Colombo

