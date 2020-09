Podcast Betitaliaweb Daily Show #329 (29/09/2020): Calcio (Champions League, Liga, Coppa Libertadores, Serie B Brasile), Tennis Day 3 Roland Garros, Basket Eurocup, Hockey KHL, Volley, Golf + 12 FREE PICK

Oggi anticipiamo le giocate di Golf ma parliamo anche di Calcio, di Basket con l'inizio delle coppe europee, di Volley con la Champions League maschile e del day 3 del Roland Garros di Tennis.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #329 (29/09/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 29 settembre 2020. Oggi tra consigli e giocate ufficiali vi diamo la bellezza di 12 FREE PICK visto che Darius ci da 2 tips a quota alta sul Tennis Roland Garros, entrambi nella sfida Querrey-Rublev. 2 giocate anche sul Calcio con le qualificazioni di Champions League (Dinamo Kiev-Gent) e sulla Serie B in Brasile (corner pick su Avai-Figueirense), ma si gioca anche in Spagna col turno infrasettimanale di Liga e nella notte in Sudamerica c'è la Coppa Libertadores. Insider ci da una giocata sul Hockey KHL e una anche sulla Champions League di Pallavolo Maschile. Infine anticipiamo la giornata del Golf con 6 consigli di Guru tra PGA Tour (Sanderson Farms Championship) ed European Tour (Scottish Open). Oggi iniziano anche le coppe europee di Basket come l'Eurocup con subito 2 italiane in campo.

