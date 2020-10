Podcast Betitaliaweb Daily Show #331 (01/10/2020): Calcio (Europa League Rio Ave-Milan, Liga, EFL Cup), Football NFL, Basket Eurolega, SBK GP Francia 2020 + 5 FREE PICK

Oggi molto spazio al Calcio con le qualificazioni di Europa League (Rio Ave-Milan) ma anche LaLiga in Spagna e la EFL Cup inglese. Come ogni giovedì parliamo anche di Motori (SBK GP Francia 2020) e di Football Americano NFL con Jets-Broncos, il Thursday Night che apre la Week 4.

Betitaliaweb daily show - Puntata #331 (01/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 1 ottobre 2020. Il nuovo mese inizia con molto Calcio importante visto che si gioca in Spagna la Liga, ma anche la EFL Cup inglese (si ripropone il big match Liverpool-Arsenal) e le qualificazioni di Europa League con Rio Ave-Milan. Parliamo anche del day5 dal Roland Garros di Tennis, dell'inizio dell'Eurolega di Basket, dell'immancabile Hockey KHL e di Sport USA con l'inzio delle Finals di NBA oltre alle sfide di wild card di MLB. Come ogni giovedì ci occupiamo anche di Football Americano NFL col Thusday Night (Jets-Broncos) che apre la week 4, e di Motori con la Superbike che corre a Magny Course il GP Francia 2020. In tutto abbiamo preparato 5 FREE PICK per oggi.

