Podcast Betitaliaweb Daily Show #332 (02/10/2020): Studio e scommesse WEEKEND CALCIO (Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga e Liga), Basket Eurolega, Tennis Roland Garros, Ciclismo Giro d'Italia 2020 + 11 FREE PICK

Ultima puntata della settimana e come sempre al venerdì spazio al Calcio con lo studio del weekend di Dartagnan che ci da le migliori giocate su Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga e Liga, ma parliamo anche di Tennis col day6 Roland Garros, dell'Eurolega di Basket e di Ciclismo con l'inizio del Giro d'Italia. Sono 11 le FREE PICK che vi diamo oggi.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #332 (02/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di venerdì 2 ottobre 2020. Ultima puntata della settimana e come sempre arriva lo studio di Dartagnan con analisi e scommesse sul weekend di CALCIO dal 2 al 4 ottobre 2020 con 8 scommesse su Serie A, Premier League ,Bundesliga, Liga, Ligue1, ma oggi parliamo anche di Basket con l'Eurolega (pick di Insider su Bayern Monaco-Olimpia Milano) e di Tennis con Day 6 del Roland Garros (Darius ci regala una free pick su Sonego e Cecchinato). Vediamo anche le quote del Giro d'Italia di Ciclismo al via sabato e facciamo il punto anche sui sorteggi di Champions League con tutte le quote antepost su vittoria finale, gironi e qualificazioni. Torniamo un attimo anche sul GP di Francia 2020 a Manny Cours con la SBK e la free pick di Panda sulla Superpole di sabato. In tutto vi diamo 11 FREE PICK per venerdì e per coprire tutto il fine settimana. Ci risentiamo lunedì!

