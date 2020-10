Podcast Betitaliaweb Daily Show #333 (05/10/2020): Calcio (Arezzo-Perugia Serie C, Germania e Svezia),Tennis (day 9 Roland Garros), Ciclismo (3a tappa) Giro d'Italia), Hockey KHL, Monday Night NFL + 6 FREE PICK

Questo lunedì (ultimo giorno di calciomercato) non c'è molto Calcio ma vi diamo comunque 3 consigli tra Serie C e le leghe minori anche in Germania e Svezia. Ci sono anche le giocate sul Tennis, sul Hockey KHL e come ogni lunedì sul Monday Night di Football NFL a chiudere la Week 4. In tutto sono 6 FREE PICK studiate dalla nostra redazione per oggi.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #333 (05/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 5 ottobre 2020. Poco Calcio (vediamo i risultati di ieri in Serie A, le clamorose sconfitte in Premier League ma anche di Calciomercato all'ultimo giorno disponibile). Abbiamo comunque scovato 3 consigli sul Calcio a cui Darius aggiunge un altra tip sul day 9 del Roland Garros femminile di Tennis (Ferro-Kenin). Analizziamo anche la 3a tappa del Giro d'Italia con un consiglio (non a bilancio) a quota alta sul Ciclismo. Non manca neanche il nostro Insider con una giocata di Hockey KHL e come ogni lunedì c'è il Monday Night di Football Americano NFL. Per la Week 4 sono due le partite in programma e Guru ci da un consiglio su Chiefs-Patriots, partita che doveva giocarsi ieri ma rinviata dopo la positività di Cam Newton. In tutto sono 6 le FREE PICK studiate dalla nostra redazione, alla faccia della giornata con palinsesto scarno.

