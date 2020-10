Podcast Betitaliaweb Daily Show #334 (06/10/2020): Calcio (Serie B Brasile, EFL Trophy), Tennis Roland Garros (Sinner-Nadal, Swiatek-Trevisan), Hockey KHL, Basket Eurocup (Partizan-Venezia) e Gara 4 Finals NBA + 7 FREE PICK

Anche oggi poco calcio ma abbiamo comunque trovato un totale di 6 FREE PICK più 1 consiglio lavorando sulla Serie B in Brasile ma anche sul Basket, sul Tennis, sul Hockey KHL e anche sugli Sport USA con le Finale NBA. Abbiamo fatto pure il punto sul Ciclismo col Giro d'Italia che ha perso il grande favorito, Thomas, e ora il nuovo favorito è Nibali.

Betitaliaweb daily show - Puntata #334 (06/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 6 ottobre 2020. Anche oggi c'è poco Calcio ma abbiamo scovato 2 giocate sulla Serie B in Brasile. Facciamo il punto anche sul Ciclismo col Giro d'Italia alla 4a tappa senza il favorito Thomas che si è ritirato. Si gioca anche la 2a giornata di Eurocup di Basket e vi diamo una giocata su Promitheas-Venezia. Il nostro Insider ci consiglia anche una doppia sul Hockey KHL e con Guru vediamo una giocata su Gara 4 delle Finals NBA tra Lakers-Heat. Ma prima di tutto apriamo con 2 consigli di Darius, un raddoppio abbondante con la doppia mix (Tennis+Calcio EFL Trophy in Inghilterra) come giocata ufficiale e anche una tips sul Roland Garros femminile con Swiatek-Trevisan. In tutti vi diamo 6 FREE PICK + 1 consiglio non a bilancio per oggi.

