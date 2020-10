Podcast Betitaliaweb Daily Show #335 (08/10/2020): Calcio Nazionali, Hockey KHL, Volley Superlega pallavolo maschile, Football NFL (Thursday Night Bears-Buccaneers), Golf, Motori (Formula 1 e MotoGP) + 4 FREE PICK

Dobbiamo recuperare la puntata che non è andata in onda ieri e in questo giovedì oltre a parlare come sempre di Motori (Formula 1 e MotoGP) e Football NFL (Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers) aggiungiamo anche il Golf. La nostra redazione ha poi studiato 4 FREE PICK per oggi, lavorando anche sulle qualificazioni agli Europei di Calcio, su Hockey KHL e sulla Pallavolo con la Superlega di volley maschile (Ravenna-Modena).

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #335 (08/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 8 ottobre 2020. Dopo aver saltato la puntata del mercoledì per problemi tecnici, torna il nostro podcast quotidiano sulle scommesse sportive. Come ogni giovedì parliamo di Motori; nel fine settimana tornano sia la Formula 1 (GP Eifel si torna al Nürburgring) che la MotoGP (GP Francia 2020 da LeMans), e aggiungiamo anche il Golf con i consigli sul PGA Tour (Shriners Open 2020) e sull'European Tour (BMW PGA Championship 2020). Per oggi abbiamo selezionato 4 FREE PICK: una sul Calcio con le qualificazioni Nazionali ai prossimi europei (Norvegia-Serbia), una sul Hockey KHL (Spartak Moscow-Lokomotiv Yaroslavl), una sul Volley (Superlega di pallavolo maschile con Ravenna-Modena) e al giovedì parliamo sempre anche di Football Americano col Thursday Night che apre la Week 5 di NFL. Guru ci da un consiglio su Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers. Vediamo anche i risultati sportivi e delle scommesse degli ultimi 2 giorni, parliamo delle semifinali femminili di Tennis al Roland Garros, della 6a tappa del Giro d'Italia nel Ciclismo (dopo aver consigliato la vittoria di Demare due giorni fa per una bella cassa) e di Basket con le prime partite di Eurolega.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.