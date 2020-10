Podcast Betitaliaweb Daily Show #336 (09/10/2020): Calcio, Tennis finali Roland Garros, Motori, Basket Eurolega, Hockey KHL + 7 FREE PICK

Ultima puntata della settimana con 7 FREE PICK su Calcio, Tennis finali Roland Garros, Motori, Basket Eurolega ed Hockey KHL. Oggi ci è venuto a trovare a sorpresa il Panda per parlare di MotoGP e Formula 1.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #336 (09/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di venerdì 9 ottobre 2020. Ultima puntata della settimana, ci occupiamo del poco Calcio in programma oggi. Vediamo anche i consigli sul Ciclismo col Giro d'Italia e sul Basket Eurolega. In campo anche le semifinali maschili del Roland Garros di Tennis, e come sempre non mancano neanche i consigli sul Hockey KHL. Oggi ci è venuto a trovare a sorpresa anche il Panda per fare il punto della situazione sui motori con MotoGP e anche con un consiglio sulla Formula 1 che torna al Nurburgring. In tutto abbiamo selezionato 7 FREE PICK.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.