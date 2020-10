Podcast Betitaliaweb Daily Show #337 (12/10/2020): Calcio (Under 21+Eerste Divisie Olanda), Hockey KHL, Football NFL Monday Night e Lakers campioni NBA + 5 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive dopo una domenica di record con la Formula 1 (Lewis Hamilton) e col Tennis (Nadal vince il Roland Garros) ma parliamo anche di Ciclismo (Giro d'Italia 2020), di Basket NBA con la vittoria dell'anello dei Lakers di Lebron James, e del programma di oggi con 5 FREE PICK tra Calcio, Hockey KHL, e il Monday Night di Football NFL.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #337 (12/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 12 ottobre 2020. Vediamo i risultati più importanti del fine settimana, con i Motori (Formula 1 GP Eifel, Lewis Hamilton nella storia con 91 vittorie in carriera come Schumacher e MotoGP GP Francia) e il Roland Garros vinto da Nadal contro Djokovic nel Tennis, oltre al successo dei Lakers di Lebron James nella finale di Basket NBA. Ciclismo, oggi il Giro d'Italia è fermo, ma facciamo il punto della situazione e vediamo le quote antepost per la maglia rosa. Per oggi abbiamo preparato 5 FREE PICK e altri consigli con Darius che ci da un paio di tips sul Tennis ma anche una giocata sul Calcio in Olanda. Insider ci da 2 giocate sul Hockey KHL e Guru, come ogni lunedì, ci parla di Football Americano, con una pick statistica sul monday night New Orleans Saints-LA Chargers.

