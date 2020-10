Podcast Betitaliaweb Daily Show #338 (13/10/2020): aggiornamento Ciclismo Giro d'Italia 2020, Calcio (Nations League, Under 21), Basket Eurolega, Hockey KHL, Football NFL + 6 FREE PICK

Oggi parliamo di un pò di tutto, non solo Calcio con Nations League e Under 21, ma anche Basket Eurolega, Hockey KHL e Football Americano NFL. Facciamo anche un importante aggiornamento di Ciclismo col Giro d'Italia che perde altri 2 protagonisti per Covid. In tutto oggi vi diamo 6 FREE PICK.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #338 (13/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 13 ottobre 2020. Facciamo il punto della situazione sul Ciclismo col Giro d'Italia giunto alla 10a tappa ma che dopo Thomas e Yates perde altri due protagonisti per Covid: Kruijswijk e Matthews. Discutiamo anche di Calcio con Nations League e anche le qualificazioni di Under 21. Basket ci sono Eurocup ed Eurolega. Hockey KHL, una sola partita in programma ma Insider ci da comunque un consiglio per le scommesse. Infine il Football Americano NFL col recupero Tennessee Titans-Buffalo Bills. In tutto la nostra redazione ha studiato 6 FREE PICK per oggi (anticipando anche un paio di quote in calo su due partite di domani di calcio e basket).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.