Podcast Betitaliaweb Daily Show #340 (15/10/2020): Calcio (Finlandia e Sud America), Basket Eurolega, Hockey KHL, Motori (MotoGP, SBK), Ciclismo (12a tappa Giro d'Italia) + 5 FREE PICK

Come ogni giovedì spazio ai Motori con MotoGP e Superbike, ma c'è anche un pò di Calcio con Finlandia e Sud America, oltre al Basket Eurolega e all'immancabile Hockey KHL. In tutto vi diamo 5 FREE PICK per questo giovedì dopo l'ottimo mercoledì da +301,00.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #340 (15/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 15 ottobre 2020. Anche oggi non c'è molto Calcio ma parliamo comunque di Veikkausliiga in Finlandia e di campionati in Sud America. Continua anche il doppio turno di Eurolega nel Basket e la stagione di Hockey KHL con i consigli di Insider. In tutto vi diamo 5 FREE PICK ma come ogni giovedì parliamo anche di Motori con la MotoGP (GP Aragon 2020) e Superbike (GP Estoril, ultimo appuntamento della stagione 2020 di SBK).

