Podcast Betitaliaweb Daily Show #343 (20/10/2020): Calcio Champions League (Dinamo Kiev-Juve e Lazio-Borussia Dortmund), Ciclismo (Giro+Vuelta), Basket Eurocup + 5 FREE PICK

Questo martedì inizia la Champions League di Calcio ma anche la Vuelta di Spagna per il Ciclismo che continua anche con il Giro d'Italia, e c'è anche l'Eurocup di Basket. Nella notte iniziano anche le World Series di Baseball MLB. In tutto vi diamo 5 FREE PICK.

Betitaliaweb daily show - Puntata #343 (20/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 20 ottobre 2020. Oggi grande spazio al Calcio visto che inizia la Champions League con in campo le prime 2 italiane (Dinamo Kiev-Juventus e Lazio-Borussia Dortmund), e di Ciclismo visto che oltre alla 16a tappa del Giro d'Italia, inizia anche la Vuelta de Espana. Parliamo anche di Basket con la 4a giornata di Eurocup e un consiglio di Insider su Trento-Olimpia Lubiana. Nella notte iniziano anche le World Series di Baseball MLB. In tutto sono 5 FREE PICK studiate dalla nostra redazione per oggi.

