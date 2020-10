Podcast Betitaliaweb Daily Show #344 (21/10/2020): Calcio Champions League (Inter-Monchengladbach e Midtjylland-Atalanta), Ciclismo (Vuelta e Giro), Basket Eurocup, Hockey KHL, Golf (Zozo e Open Italia) + 5 FREE PICK

Al mercoledì parliamo sempre di Golf visto che è anche una settimana speciale con l'Italian Open. Guru ci da 5 consigli sui possibili vincitori e la nostra redazione ha studiato altre 5 FREE PICK tra Calcio (c'è la Champions League), Basket ed Hockey.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #344 (21/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 21 ottobre 2020. Oggi continuano le partite del primo turno di Champions League di Calcio, ma si gioca anche in Italia con Serie B e Serie C, in Olanda e sono in campo pure le caletterei in Inghilterra (Championship) e Spagna (LaLiga 2). Nella notte si gioca in Brasile e continua la Copa Libertadores. Parliamo anche di Tennis e di Ciclismo col punto della situazione e i consigli di Profeta sulla 17a tappa del Giro d'Italia e la 2a della Vuelta di Spagna. Come sempre il nostro Insider ci parla di Basket con l'Eurocup (consiglio su Virtus Bologna-Monaco) e di Hockey KHL. Il mercoledì è anche il giorno del Golf e Guru ci da 5 possibili vincitori tra PGA Tour con lo Zozo Championship, ed European Tour con la 77a edizione dell'Open d'Italia. In tutto vi diamo 5 FREE PICK tra calcio, basket ed hockey più i 5 consigli di Golf.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.