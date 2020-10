Podcast Betitaliaweb Daily Show #345 (22/10/2020): Calcio Europa League, Ciclismo (Vuelta e Giro), Basket Eurolega, Motori (Formula 1 e MotoGP), Thursday Night Football NFL + 5 FREE PICK

Giovedì con tanto spazio al Calcio con Europa League, ma come sempre ci occupiamo anche di Football Americano NFL col Thursday Night Eagles-Giants e di Motori con la Formula 1 per la prima volta a Portimao e la MotoGP che corre per la 2° volta di fila ad Aragon. In tutto abbiamo studiato 5 FREE PICK per oggi.

Betitaliaweb daily show - Puntata #345 (22/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 22 ottobre 2020. Nel Calcio spazio alla prima giornata di Europa League, ma si gioca anche in Finlandia. Vediamo anche il Ciclismo con la 3a tappa della Vuelta e soprattutto lo Stelvio al Giro d'Italia. In campo il Basket con l'Eurolega e come ogni giovedì parliamo di Motori con la Formula 1 che corre il GP Portogallo per la prima volta a Portiamo, e la MotoGP che torna a correre per il 2° weekend di fila ad Aragon. C'è anche il Thursday Night che apre la Week 7 di Football Americano NFL e Guru ci da un consiglio su Philadelphia Eagles-NY Giants. In tutto vi diamo 5 FREE PICK anche oggi dopo l'ottimo 4-1 di ieri.

