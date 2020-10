Podcast Betitaliaweb Daily Show #347 (26/10/2020): Risultati di un weekend di scommesse PAZZESCO. Calcio del lunedì con i posticipi di Serie A (Milan-Roma) e Premier League (Burnley-Tottenham) + 4 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive dopo aver chiuso la scorsa in modo davvero clamoroso con una serie di casse, culminate con la quota @15 sulla MotoGP con Morbidelli vincente. Per oggi spazio ai posticipi di Calcio e 4 FREE PICK per voi.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #347 (26/10/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 26 ottobre 2020. Puntata che apre la settimana dopo un incredibile weekend di casse sia in free pick qui sul nostro podcast che nel servizio Premium. Oggi spazio ai risultati del fine settimana (Serie A, l'Inter scavalca la Juve nelle quote anteposto, Motori con MotoGP e Formula 1, Ciclismo con la vittoria di Hart al Giro d'Italia e domani torna la Vuelta in Spagna dopo la prima pausa) e molto spazio anche al Calcio con i diversi posticipi in giro per l'Europa, in particolare in Italia con Milan-Roma e in Inghilterra con Burnley-Tottenham, ma vi diamo anche una corner pick in Belgio (Gent-Genk) e il consiglio del nostro esperto di calcio sudamericano, Striker, che ci parla di Guaraní-Club Cerro Porteño in Paraguay. In tutto abbiamo preparato 4 FREE PICK.

