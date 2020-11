Podcast Betitaliaweb Daily Show #351 (02/11/2020): Calcio posticipi Serie A (Verona-Benevento) e Premier League (Fulham-West Brom e Leeds-Leicester). Tennis Master 1000 Parigi, NFL Monday Night + 5 FREE PICK

Diversi posticipi di Calcio in giro per l'Europa in questo lunedì sera, tra cui Serie A (Verona-Benevento) e Premier League (Fulham-West Brom e Leeds-Leicester) ma parliamo anche di Tennis con l'inizio del Master 1000 Parigi e di Football NFL col Monday Night NY Giants-Tampa Bay Buccaneers. In tutto ci sono 5 FREE PICK per oggi.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #351 (02/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedi 2 novembre 2020. Iniziamo come sempre vedendo i risultati più interessanti del fine settimana e vediamo le sfide di Calcio da non perdere, su tutte i posticipi di Serie A (Verona-Benevento) e di Premier League (Fulham-West Brom e Leeds-Leicester). Inizia anche il Master 1000 ATP Parigi-Bercy per il Tennis e si chiude la week 8 di Football Americano NFL col monday night New York Giants-Tampa Bay Buccaneers. In tutto abbiamo preparato 5 FREE PICK per iniziare al meglio la settimana.

