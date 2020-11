Podcast Betitaliaweb Daily Show #352 (03/11/2020): Calcio Champions League (Atalanta-Liverpool, Real Madrid-Inter), Ciclismo Vuelta, Hockey KHL + 4 FREE PICK

Torna la Champions League di Calcio con 2 belle partite che vedono impegnate le italiane nerazzurre (Atalanta-Liverpool, Real Madrid-Inter), ma tornano anche i Ciclismo con la Vuelta di Spagna, e l'Hockey con KHL. Vi diamo in tutto 4 FREE PICK.

Betitaliaweb daily show - Puntata #352 (03/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 3 novembre 2020. Torna la Champions League di Calcio e sono in campo due italiane nei big match: Atalanta-Liverpool e Real Madrid-Inter. Parliamo anche di Ciclismo con l'inizio della 3a settimana di Vuelta (crono con Roglic favorito che potrà attaccare Carapaz ancora detentore della maglia roja). Non manca anche il ritorno del Hockey KHL e il nostro Insider ci da un consiglio su Sochi-Jokerit. In tutto abbiamo preparato 4 FREE PICK per questo martedì.

