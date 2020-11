Podcast Betitaliaweb Daily Show #354 (05/11/2020): Calcio Europa League, Basket Eurolega, Ciclismo Vuelta, Football NFL Thursday Night, MotoGP Valencia + 3 FREE PICK

Come ogni giovedì parliamo di Calcio con l'Europa League, di Football NFL col Thursday Night San Francisco-Green Bay e di motori con la MotoGP a Valencia. In tutto abbiamo studiato 3 FREE PICK.

Betitaliaweb daily show - Puntata #354 (05/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 5 novembre 2020. Calcio, 3a giornata di Europa League con 3 italiane in campo: Roma-Cluj, Rijeka-Napoli e Milan-Lilla. Basket, torna l'Eurolega. Parliamo anche di Ciclismo con la tappa 15 della Vuelta Di Spagna, di Tennis col Master 1000 Parigi-Bercy. Inizia anche la week 9 di Football NFL col Thursday Night San Francisco-Green Bay. Come ogni giovedì parliamo anche di Motori con la MotoGP a Valencia e in tutto vi diamo 3 FREE PICK.

