Podcast Betitaliaweb Daily Show #355 (06/11/2020): Calcio studio con scommesse del WEEKEND di Serie A, Premier League, e Liga, Basket Eurolega, Ciclismo Vuelta, Tennis ATP Parigi-Bercy + 7 FREE PICK

Ultima puntata della settimana con lo studio di Dartagnan sul fine settimana di Calcio con particolare attenzione a Serie A, Premier League, e Liga. Parliamo anche di Basket Eurolega e degli altri sport più importanti, con 7 FREE PICK a coprire tutto il weekend dal 6 al 8 novembre 2020.

Betitaliaweb daily show - Puntata #355 (06/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di venerdì 6 novembre 2020, ultima puntata della settimana e come al solito c'è lo studio di Dartagnan sul Calcio di tutto il fine settimana. Andiamo a vedere tutte le partite di Serie A, ma parliamo anche di Liga e Premier League. Oggi torna in campo anche l'Olimpia Milano che manca dal 16 ottobre in Eurolega di Basket. Gli uomini di Messina ripartono da Valencia. Come sempre vediamo i risultati di ieri, parliamo di Sport Usa col Football Americano (NFL e College), di Ciclismo con la 16a tappa della Vuelta e di Tennis con i quarti del Master 1000 ATP Parigi-Bercy. In tutto vi diamo 7 FREE PICK a coprire tutto il fine settimana dal 6 al 8 novembre.

