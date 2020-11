Podcast Betitaliaweb Daily Show #356 (09/11/2020): Calcio Posticipi, Basket Eurocup, Tennis (ATP Sofia, WTA Linz, Challenger Cary), Football NFL Monday Night Week 9 + 4 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive con poco Calcio, ma abbiamo comunque studiato 4 FREE PICK per questo lunedì in cui come sempre andiamo a vedere anche risultati e curiosità statistiche dopo il weekend di betting.

Betitaliaweb daily show - Puntata #356 (09/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 9 novembre 2020, prima puntata della nuova settimana che apriamo come al solito vedendo i risultati sportivi più interessanti del weekend, come i risultati di Serie A ma anche di MotoGP con Mir che si sblocca a Valencia e blinda il motomondiale, e di Ciclismo con la vittoria di Roglic alla Vuelta. Per oggi ci sono alcuni posticipi dei campionati minori di Calcio in Europa, oltre al Basket con un recupero di Eurocup, di Tennis (ATP Sofia , WTA Linz, Challenger Cary USA) e di Football Americano NFL col Monday Night NY Jets-New England Patriots che chiude la Week 9. In tutto vi diamo 4 FREE PICK per cercare di iniziare con un profitto la settimana.

