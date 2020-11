Podcast Betitaliaweb Daily Show #359 (12/11/2020): Calcio Qualificazioni Euro2020, Basket Eurolega, Hockey KHL, Football NFL, Formula 1 Turchia, MotoGP Valencia + 6 FREE PICK

Al giovedì spazio ai motori con la Formula 1 che torna ad Istanbul col GP Turchia 2020 ma c'è anche la MotoGP col 2° round a Valencia. Parliamo anche di Calcio, Basket Eurolega e in tutto vi diamo 6 FREE PICK.

Betitaliaweb daily show - Puntata #359 (12/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 12 novembre 2020. Molta attenzione alle qualificazioni ai prossimi Europei di Calcio, ma anche al Basket con l'Eurolega e al Hockey con 8 partite di KHL in programma questo giovedì, giornata in cui parliamo come di consueto anche di Motori con la Formula 1 che torna a Istanbul dopo quasi 10 anni per il GP di Turchia 2020 che potrebbe confermare il titolo iridato a Lewis Hamilton ma anche in MotoGP potremmo uscire dal secondo weekend a Valencia con un campione del mondo nuovo di pacca: Joan Mir. Al giovedì c'è anche il Football Americano NFL col Thursday Night Tennesse Titans-Indianapolis Colts che apre la week 10. Per oggi abbiamo preparato 6 FREE PICK da non perdere.

