Podcast Betitaliaweb Daily Show #360 (13/11/2020): Calcio (Nazionali, Eerste Divisie, Serie A Brasile), Basket Eurolega, Motori + 5 FREE PICK

Ultima puntata della settimana, quella di venerdì 13! Non siate scaramantici, abbiamo preparato 5 FREE PICK tra Calcio, Basket e MotoGP, dobbiamo recuperare la vera giornata da incubo che è stata quella del giovedì.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #360 (13/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di venerdì 13 novembre 2020, ultima puntata della settimana. Parliamo di Calcio con le Nazionali ma anche l'Eerste Divisie in Olanda e anticipiamo un altra giocata sulla prossima giornata di Serie A in Brasile. Si gioca anche l'Eurolega di Basket e vi diamo un consiglio tra le 3 pick di Panda sulla MotoGP da Valencia, dopo averne già data 1 di Formula 1 in Turchia ieri. In tutto abbiamo preparato 5 FREE PICK per questo venerdì 13, non siate scaramantici!

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.