Podcast Betitaliaweb Daily Show #361 (16/11/2020): Weekend in CASSA QUOTA @103 col PRESIDENTE e la Nations League, Risultati The Masters Golf e Motori + Calcio del lunedì, Hockey KHL e 4 FREE PICK

Il lunedì inizia con la grande notizia della super cassa del PRESIDENTE a quota @103.85 con la Nations League. Parliamo anche dei risultati del weekend di motori, della vittoria di Johnson al The Masters di Augusta nel Golf edel poco Calcio in programma oggi, con anche Hockey KHL e 4 FREE PICK.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #361 (16/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 16 novembre 2020. Inizia una nuova settimana di scommesse sportive dopo che abbiamo archiviato la scorsa con un grande colpo del Presidente che domenica ci ha dato una multipla a 7 eventi con la Nations League, quota @103.89, andata in cassa! E' la 2° quota più alta di sempre in 10 anni di scommesse su BetItaliaWeb. Parliamo con PANDA anche dei risultati del fine settimana di Motori con le vittorie mondiali di Mir in MotoGP e di Hamilton in Formula 1. Oggi c'è poco Calcio ma parliamo comunque delle partite in programma, in particolare della Serie A in Brasile. Non manca anche l'Hockey KHL e in tutto vi diamo 4 FREE PICK per iniziare al meglio la settimana.

