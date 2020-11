Podcast Betitaliaweb Daily Show #364 (19/11/2020): Calcio, Basket (Eurolega, Eurocup), Draft NBA Anthony Edwards 1° Scelta, Hockey KHL, MotoGP GP Portogallo + 3 FREE PICK

Il giovedì è il giorno dei Motori nel nostro podcast e parliamo del GP Portogallo da Portimao, ultimo appuntamento della MotoGP 2020 che ha già il suo campione, Mir. Parliamo anche di Calcio e soprattutto di Basket (Eurolega, Eurocup e risultati del Draft NBA della notte) e Hockey KHL, con 3 FREE PICK e tanti consigli su tutti gli sport per le migliori scommesse del 19 novembre 2020.

Betitaliaweb daily show - Puntata #364 (19/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 19 novembre 2020. Poco Calcio ma c'è molto Basket con Eurolega ed Eurocup, ma parliamo anche del Draft NBA andato in scena nella notte e che ci ha regalato una bella cassa con Anthony Edwards 1° scelta. Ne parliamo con Guru e come ogni giovedì parliamo anche di Motori con l'ultimo appuntamento della stagione 2020 del motomondiale che torna al GP Portogallo, anche se Mir è già campione del mondo MotoGP (da assegnare il 2° posto ma anche i titoli iridati di Moto 2 e Moto 3). Non possono mancare anche i consigli di Insider con Hockey KHL e in tutto vi diamo 3 FREE PICK più un paio di tips sui movimenti di mercato e drop di quote.

