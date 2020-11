Podcast Betitaliaweb Daily Show #366 (23/11/2020): Risultati Weekend (Serie A, MotoGP, Golf), Calcio (Premier League, Liga, Serie B, Ekstraklasa), Basket recupero Eurolega, Hockey KHL + 4 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive o vediamo le sfide da non perdere insieme, con 4 FREE PICK tra Calcio e Hockey KHL selezionate per voi, più altri 4 consigli veloci con le tips sui movimenti di mercato e drop di quote.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #366 (23/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 23 novembre 2020, prima puntata della settimana. Vediamo i risultati più importanti del weekend con la Serie A, il finale di MotoGP (Enea Bastianini campione del mondo Moto2) e Golf (sfioriamo la cassa quota @41 con Kisner al RSM Classic). Oggi non manca il Calcio con alcuni posticipi come il doppio monday night in Premier League ma anche in Liga (si gioca pure in Liga2 in Spagna), in Serie B (Salernitana - Cremonese) e in Russia, Turchia, Belgio, Danimarca, Svezia oltre alle cadetterie in Francia e Germania. Si parla anche di Basket Eurolega con un recupero: Baskonia-Zenit. Non manca nemmeno il nostro Insider con l'Hockey KHL e in tutto vi diamo 4 FREE PICK più altri 4 consigli con le tips sui movimenti di mercato e drop di quote.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.