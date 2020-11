Podcast Betitaliaweb Daily Show #368 (25/11/2020): Calcio Champions League (Inter-Real Madrid, Liverpool-Atalanta) e Copa Libertadores, Golf European Tour + 3 FREE PICK

Puntata del mercoledì dove ci occupiamo di Golf, ma la pagina principale è anche oggi sul Calcio con la Champions League (Inter-Real Madrid, Liverpool-Atalanta) ma anche sulla Copa Libertadores.

Betitaliaweb daily show - Puntata #368 (25/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 25 novembre 2020. Oggi ci concentriamo sul Calcio con la Champions League (Inter-Real Madrid, Liverpool-Atalanta) e la Copa Libertadores ma come ogni mercoledì parliamo anche di Golf con i consigli di Guru sul Alfred Dunhill Championship 2020. In tutto vi diamo 3 FREE PICK più altri 4 consigli con le tips sui movimenti di mercato e drop di quote, tutto sul CALCIO.

