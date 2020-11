Podcast Betitaliaweb Daily Show #369 (26/11/2020): Calcio Europa League (Lilla-Milan, Cluj-Roma, Napoli-Rijeka), Basket Eurolega, Hockey KHL Formula 1 GP Bahrain 2020, Football NFL Thanksgiving Day + 5 FREE PICK

La puntata del giovedì parla come sempre di Motori con la Formula 1 a Shakir per il GP Bahrain 2020, ma anche di Football Americano NFL visto che oggi ci sono 2 Thursday Night (dovevano essere 3) per il Giorno del ringraziamento. Non possono però mancare anche Calcio (Europa League), Basket (Euroleague) e Hockey KHL con in tutto 5 FREE PICK.

Betitaliaweb daily show - Puntata #369 (26/11/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 26 novembre 2020. Ricca puntata non solo col Calcio di Europa League (Lilla-Milan, Cluj-Roma, Napoli-Rijeka), ma anche col Basket Eurolega (Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano) col Volley Champions League Femminile (Chemik Police-Novara) e come ogni giovedì anche con i Motori e la Formula 1 che torna in pista a Shakir per il GP Bahrain 2020 (il Panda ci da subito un consiglio per la gara). Infine è un giovedì speciale negli States, quello del ringraziamento e ci sono 2 partite di Football NFL analizzate da Guru. In tutto vi diamo 5 FREE PICK e altri 5 consigli con le tips sui movimenti di mercato e drop di quote, tutto sul CALCIO.

