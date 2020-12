Podcast Betitaliaweb Daily Show #372 (01/12/2020): Calcio (Champions League, Libertadores, Liga2, Ligue2, Championship), Basket Eurolega, Volley Champions League, Hockey KHL + 4 FREE PICK

Iniziamo il mese di dicembre con la Champions League (e non solo) di Calcio, ma anche con la Champions di Volley maschile e femminile, l'Eurolega di Basket e l'immancabile Hockey KHL con 4 FREE PIC e tanti consigli per questo martedì 1 dicembre 2020.

Betitaliaweb daily show - Puntata #372 (01/12/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 1 dicembre 2020. Torna la Champions League di Calcio (Borussia Monchengladbach-Inter e Atalanta-Midjylland) ma ci sono anche un paio di recuperi di Basket Eurolega, tra cui Olimpia Milano-Alba Berlin. Si gioca anche la Champions League di Volley, con la Pallavolo sia maschile che femminile. Non manca neanche l'Hockey KHL e in tutto vi diamo 4 FREE PICK + 10 consigli con le tips sui movimenti di mercato e drop di quote.

