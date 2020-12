Podcast Betitaliaweb Daily Show #373 (02/12/2020): ieri CASSA QUOTA @134,79 col Presidente!!! Calcio Champions League (Juve-Dinamo Kiev, Borussia Dortmund-Lazio), Hockey KHL, Golf PGA ed European Tour + 5 FREE PICK

Martedì di gioie e dolori in redazione, con lo 0-4 nelle free pick (ma 7-3 nelle tips di mercato) e con la quota quasi @135.00 incassata dal Presidente con la sua bomba di Champions League che continua oggi con Juve-Dinamo Kiev e Borussia Dortmund-Lazio in campo. Al mercoledì parliamo come sempre anche di Golf e vi diamo 5 FREE PICK tra Calcio e Hockey KHL.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #373 (02/12/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 2 dicembre 2020. Continua la 5a giornata di Champions League (Juventus-Dinamo Kiev e Borussia Dortmund-Lazio). In campo anche Serie B e Serie C in Italia e le cadetterie con Championship inglese e Liga 2. Basket con Eurocup, Liga ACB in Spagna e Serie A2 in Italia. Una sola partita di Hockey KHL, ma Insider l'ha analizzata e ci da un consiglio, come non mancano i consigli di Guru sul Golf come ogni mercoledì. Torna il PGA Tour col Mayakoba Classic e c'è anche l'European Tour col Golf In Dubai Championship 2020. Anche per oggi abbiamo preparato 5 FREE PICK.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.