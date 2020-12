Podcast Betitaliaweb Daily Show #374 (03/12/2020): Calcio Europa League, Basket, Hockey KHL, Volley e Formula 1 GP Sakhir + 5 FREE PICK

Un giovedì da leoni con tanto sport per tutti gli appassionati, dal Calcio con l'Europa League, al Basket (Eurolega, Eurocup e recuperi in Italia e Spagna), passando per Hockey KHL e Pallavolo sia maschile che femminile. Come ogni giovedì parliamo anche di Motori con 2° appuntamento della Formula 1 a Sakhir. In tutto abbiamo preparato 5 FREE PICK.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #374 (03/12/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 3 dicembre 2020. Ricca puntata con tanto Calcio con l'Europa League (Milan-Celtic, Roma-Young Boys e AZ Alkmaar-Napoli) ma anche tanto Basket (Eurolega, Eurocup, Serie A e Liga ACB in Spagna), Volley (Champions League maschile e femminile + recuperi di Superlega e Serie A1) ed Hockey KHL. Come ogni giovedì inoltre parliamo di Motori con la Formula 1 che rimane in Bahrain per il GP Sakhir 2020. Anche per oggi abbiamo preparato 5 FREE PICK e diversi consigli.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.