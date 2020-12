Podcast Betitaliaweb Daily Show #382 (16/12/2020): CALCIO turni infrasettimanali di Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue1, Basket (Eurolega, Eurocup, LBA), Volley + 5 FREE PICK

Mercoledì con tanto Calcio di lusso con i turni infrasettimanali pieni di big match tra Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue1 ma si giocano anche Eurolega ed Eurocup di Basket, il Volley, e vi diamo anche 5 FREE PICK.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #382 (16/12/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 16 dicembre 2020 con lo studio di Dartagnan sui turni infrasettimanali di Calcio con la Serie A (7 partite tra cui Juventus-Atalanta e Inter-Napoli), Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e anche un anticipo di Liga in Spagna. In campo anche il Basket con Euroleague, Eurocup (Trento-Gran Canaria e Virtus Bologna-Antwerp Giants) e Champions League (Sassari-Bakken Bears). Ci sono anche 3 recuperi del campionato di pallacanestro italiano di LBA (Treviso-Cremona, Cantù-Trieste, Reggiana-Fortitudo). Infine il Volley con Varsavia-Modena di Champions League ma si giocano anche 2 partite della Superlega di Pallavolo maschile e 3 recuperi della Serie A1 di Pallavolo femminile. Oggi non c'è il Golf che torna col PGA Tour a gennaio, e nemmeno l'Hockey KHL in pausa. Vi diamo comunque 5 FREE PICK e tanti consigli per le scommesse sportive.

