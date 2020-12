Podcast Betitaliaweb Daily Show #386 (22/12/2020): Calcio (Studio 14a giornata di Serie A + Liga) Basket (Eurolega, Eurocup, Champions League ed NBA), Hockey KHL + 5 FREE PICK

Un ricco martedì con l'inizio della 14a giornata di Serie A ma ci sono anche i campionati di Calcio in Spagna e Olanda e le Coppe in Inghilterra e Germania. Tanto Basket (oltre alle coppe europee questa notte inizia anche la NBA) ed Hockey KHL, con 5 FREE PICK per oggi e domani.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #386 (22/12/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 22 dicembre 2020 con lo studio di Dartagnan su tutte le partite della 14a giornata di Serie A, turno pre-natalizio in campo tra martedì 22 (Crotone-Parma e Juve-Fiorentina) e mercoledì 23 dicembre. Tanto Calcio però visto che oggi si gioca anche in Spagna con la Liga, in Olanda con l'Eredivisie, c'è la Serie B e ci sono anche le Coppe in Inghilterra e Germania. Si parla anche di Pallacanestro con Eurolega, Eurocup e Champions League, ma questa è la giornata dell'inizio della nuova stagione di NBA per il Basket. Guru ci parla anche degli altri Sport USA con i risultati del Football NFL, di College Basket e i Bowl di College Football che continuano pure oggi con 2 match. Due parole anche sullo Sci Alpino con la notturna dello slalom da Madonna di Campiglio. Infine non manca neanche l'Hockey KHL con Insider e in tutto vi diamo 5 FREE PICK, 4 di Calcio tra oggi e domani con Serie A e Liga, ma anche 1 giocata di KHL.

